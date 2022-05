Disperso da giorni sulle montagne in Val d’Aosta, si cerca il fisioterapista delle squadre paralimpiche Rinaldi

Sono state eseguite ricognizioni in quota giovedì 25 con gli elicotteri e sono state impegnate sui sentieri le unità cinofila

COGNE. Il triestino Raphael Rinaldi fisioterapista delle squadre paralimpiche inglesi di sci alpino, sci nordico e snowboard, cinquantenne, che vive e lavora a Chamonix, è disperso da due giorni sulle montagne di Cogne in Val d’Aosta dopo un’escursione: avrebbe dovuto incontrare fratello dopo la tappa del Giro d’Italia, ma non è rientrato dalla gita e di lui non si hanno più notizie da domenica scorsa 22 maggio. La sua auto è parcheggiata da allora a Lillaz.

Sono state eseguite ricognizioni in quota giovedì 25 con gli elicotteri e sono state impegnate sui sentieri le unità cinofila. Nessuna traccia è stata trovata finora. Nelle ricerche sono impegnati Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della Guardia di finanza, Corpo valdostano dei vigili del fuoco e forze dell'ordine.

L'auto di Rinaldi, trovata a Lillaz dai carabinieri, era regolarmente chiusa.