Si sente male mentre fa la spesa, salvato da alcuni clienti guidati al telefono dagli operatori del 118

GEMONA. Si è sentito male mentre stava facendo la spesa all’Eurospar Gemo Taboga, a Gemona Del Friuli. Un uomo di 54 anni, all’improvviso si è accasciato al suolo.

È stato salvato dal personale e da alcuni clienti – tra cui una studentessa universitaria - che si trovavano in quel momento al supermercato, guidati telefonicamente dagli operatori della Centrale Sores di Palmanova giunti subito dopo in via Taboga.

Il fatto è successo nel pomeriggio di giovedì 26 maggio. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale in condizioni serie.