UDINE. La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Energia Fabio Scoccimarro, ha prorogato il super sconto sull’acquisto di benzina e diesel in Friuli Venezia Giulia fino al 30 giugno.

Non soltanto, però, perchè la Regione ha anche preannunciato l’intenzione di inserire, in assestamento di Bilancio estivo, un ulteriore stanziamento da 15 milioni per garantirsi la possibilità di applicare il super sconto fino alla fine dell’anno.