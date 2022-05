SAN GIORGIO DI NOGARO. A finire in ospedale, quell’11 settembre 2019, erano stati tutti e due. A pagare le conseguenze penali della lite, invece, è stato il solo Enrico Munaretto, oggi 59enne, di San Giorgio di Nogaro, che come il vicino di casa contro cui si era scagliato, il 73enne Leonardo Pauluzzi, era chiamato a rispondere di lesioni personali (con recidiva per il primo).

Concesse