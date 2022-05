Colpito da una pianta mentre stava facendo legna: trasportato in ospedale dopo l’intervento del Soccorso alpino

CIMOLAIS. Un residente del 1941 è stato soccorso dopo essere stato colpito da una pianta mentre stava facendo legna assieme ad un compagno nei boschi di Cimolais.

L'amico ha chiamato il Nue112 e la Sores ha inviato sul posto i soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso alpino, l'ambulanza e l'elisoccorso regionale. Raggiunto dai soccorritori e dal personale sanitario, è stato stabilizzato e imbarellato per essere trasportato a spalla fino all’ambulanza in pochi minuti di cammino.

Da qui, una volta a Cimolais, l'uomo, che non ha riportato apparentemente gravi conseguenze, è stato condotto in ospedale a Pordenone per accertamenti. Le operazioni si sono svolte tra le 12 e le 15 circa di venerdì 27 maggio.