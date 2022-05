Giro, De Marchi si ferma davanti a casa a Buja: il saluto ai genitori e il bacio al figlioletto

Giornata da ricordare anche per l’altro campione di Buja: Milan ha messo le mani in pasta e ha preparato le pizze per la sua squadra impegnata nella gara

BUJA. Buja accoglie il suo campione nel centro cittadino intonando «1,2,3, Alessandro De Marchi olè». Il Giro d'Italia, attraversando ieri la cittadina collinare, è stato un momento vissuto con molto orgoglio da Buja, paese di cui è originario il campione Alessandro De Marchi. Il Giro stavolta è passato proprio nel centro di Santo Stefano di fronte al civico 22 di via Divisione Julia dove risiede la famiglia del “Rosso di Buja”. E lì lo hanno atteso i genitori Enrica e Renzo con in braccio il nipote Andrea: «Nel 2016 – ha spiegato Enrica – quando il Giro era passato in Friuli, Alessandro non vi aveva partecipato, quindi questa è la prima volta che lo viviamo a casa nostra. Per il resto, noi abbiamo sempre cercato di andare a vederlo quando è stato possibile».

Se la moglie di De Marchi, Anna, ha aspettato il marito con l’altro figlio Giovanni all’arrivo della tappa a Castelmonte, i genitori hanno voluto vivere il momento fuori dal giardino di casa, sulla cui rete esterna avevano appeso un poster dedicato ad Alessandro e il cartellone realizzato dai bambini dell’asilo di Montenars frequentato dai nipoti: «Abbiamo sempre seguito la sua attività da quando ha iniziato a 7 anni – dice mamma Enrica – e siamo stati ancora più contenti e orgogliosi quando quella passione è diventata un lavoro».

Fuori dalla casa della famiglia De Marchi si sono presentati la scolaresca, i piccoli ciclisti della bujese e tanti cittadini: «È un orgoglio per noi – ci ha confidato Anna, una vicina di casa dei De Marchi – , un esempio soprattutto per i più giovani. Li abbiamo visti crescere Alessandro e Jonathan». Il Giro è arrivato a Buja verso le 13.30. Alessandro De Marchi, è riuscito anche a fermarsi velocemente per abbracciare i genitori e il suo piccolo prima di ripartire: per lui c’era un gran pubblico e un simbolico tavolo con salame, formaggio e un bottiglia di rosso. Tornando ai campioni bujesi, la famiglia di Jonathan Milan ha preparato le pizze per Bahrain Merida, la sua squadra che conta pure il ds friulano Franco Pellizotti.