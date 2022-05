Schianto in autostrada, ecco chi era il muratore di 55 anni che ha perso la vita

UDINE. «Forse un malore o forse ha preso sonno, ho visto solo il guardrail e poi non ricordo più nulla»: queste le parole di Mara Ilmi, il collega di Lutfi Plaku, albanese di 55 anni, ricoverato in ospedale ad Udine dove si trova in buone condizioni dopo l’incidente che si è verificato nella giornata di venerdì 27 maggio sull’autostrada A23 e che è costato la vita a Lutfi Plaku, muratore di 55 anni originario della Romania e che viveva a Casale di Scodosia (Padova).