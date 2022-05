Anziani malmenati e maltrattati in casa di riposo, il giudice si riserva sulla convalida: chi sono i tre arrestati

GRADO. Udienza di convalida venerdì al Tribunale di Gorizia, davanti al gip Flavia Mangiante, per i tre operatori socio sanitari dipendenti della cooperativa Kcs, gestore del servizio in “Casa Serena”, arrestati martedì mattina per maltrattamenti nei confronti di otto anziani ospiti. Posizioni diverse quelle degli Oss. L’esito s’è fatto attendere, rispetto all’orario fissato dal giudice, alle 13, considerato che in serata l’ordinanza relativa alle misure applicate circa la libertà personale non era stata ancora comunicata, stando a quanto riferito dal difensore d’ufficio, avvocato Elena Grossi.

