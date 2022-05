Cade con la bicicletta e finisce nel canale: trovato il corpo senza vita di un uomo

Seconda una prima ipotesi l'uomo, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto nel canale mentre era in sella alla propria bicicletta

SANTA MARIA LA LONGA. Il corpo senza vita di un uomo di 69 anni, residente a Percoto, è stato trovato, nella tarda mattinata di sabato 28 maggio, in un canale a Merlana, nel comune di Santa Maria la Longa, in via Don Orione.

Seconda una prima ipotesi l'uomo, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto nel canale mentre era in sella alla propria bicicletta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. L'uomo era uscito di casa nella serata di venerdì 27 maggio e non era più rientrato. È stato un parente a trovarlo e a dare l'allarme.