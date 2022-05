Il 13 maggio era stato l’ultimo giorno di lavoro per i dipendenti, metà dei quali ha superato i cinquant’anni: sono trenta i lavoratori senza un impiego

MEDUNO. È fallita la Mgm di Meduno, azienda con una trentina di dipendenti. Dieci giorni fa era stato annunciato che la via sarebbe stata quella del crac: ieri la conferma con la pubblicazione della documentazione sul portale dei fallimenti di Pordenone. Il curatore della procedura sarà Maurizio Democrito, mentre l’adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo è stata fissata per il 25 ottobre.

