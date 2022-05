“La Chiesa deve coinvolgere ed essere meno ipocrita”: ecco cosa chiedono i pordenonesi alla Diocesi

Vorrebbero una Chiesa in uscita, che ascolta, che accoglie, più spirituale, che coinvolga i giovani, che abbia una maggiore presenza di donne. Viceversa, una Chiesa meno ricca, meno politica, meno rituale, meno ipocrita. Ecco i principali “desiderata” di quella parte di società fuori dal circuito parrocchiale, intercettata attraverso l’iniziativa di Diocesi, Messaggero Veneto e Ascom #tiascolto.

Si chiude così, con l’analisi di 120 schede raccolte tra aprile e i primi di maggio in 42 box allocati in bar, ristoranti, negozi, centri commerciali edicole e macellerie della Destra Tagliamento, e attraverso il sito istituzionale, l’ultima fase della prima tappa del cammino sinodale diocesano. «Grazie a questa iniziativa – ha aperto la conferenza stampa riepilogativa in Curia il direttore dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali don Davide Brusadin – abbiamo interagito con il territorio, cercando di capire cosa chiede una persona alla Chiesa, a una parrocchia rinnovata, il motivo di una eventuale lontananza».

«Non è stata un’operazione facile – ha aggiunto Lorenzo Cardin, responsabile della comunicazione Ascom – e la risposta è stata maggiore dalla cintura, dal Maniaghese per esempio, rispetto alla città. La differenza l’ha sicuramente fatta il commerciante che ha “spiegato” la proposta al suo cliente».

Si impara dall’ascolto, un modello che vale anche per i giornalisti, come premesso dal capo della redazione del Messaggero Veneto di Pordenone Antonio Bacci: «Accanto a richieste di competenza superiore, come la questione del celibato, hanno prevalso la richiesta di ascolto da parte dei preti, ai quali però è ingiusto chiedere di fare miracoli, essendo spesso pochi per tante parrocchie». Secondo Bacci, il “modello” funziona ancora: «Cristo non è una novità, non segue le mode e il “prodotto” che la Chiesa diffonde, se funziona ancora dopo duemila anni, vuol dire che è sano». I rischi? «La noia, ecco perché il Vangelo va trasmesso da chi ci crede con gioia, e l’emarginazione di chi non è in linea, per vari motivi. Non è la Chiesa che deve adeguarsi, ma nemmeno essere escludente».

L’iniziativa #tiascolto «ci restituisce la percezione della Chiesa: c’è ancora molto affetto per un “prodotto” ancora molto importante ed emerge una forte capacità di testimonianza», è stata la sintesi di don Maurizio Girolami, segretario generale dell’Assemblea sinodale diocesana. «Cristo ha parlato con tutti, senza giudicare. Eppure passa l’immagine della Chiesa che giudica, che dice cosa va bene e cosa no. Dobbiamo svestirci da questa immagine, perché nessuno deve sentirsi giudicato». La sfida: «Recuperare davvero lo stile di Gesù nel modo più genuino possibile: la Chiesa incontra tutti senza giudicare nessuno».

Infine, alla vigilia della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Simonetta Venturin, direttore del settimanale diocesano Il Popolo, ha ribadito il tema dell’appuntamento, l’ascolto: «Anche chi ha scritto nella scheda che in Chiesa ci vorrebbe un chiosco è popolo di Dio». Quest’anno le opportunità sono due: oggi e domani al monastero di San Vito al Tagliamento e per tutta l’estate a Bibione, dove il cartellone di proposte è ricchissimo.

Quando al cammino sinodale diocesano, i delegati si riuniranno in cinque aree il 30 settembre, il 16 ottobre aprirà l’anno pastorale con la consegna della sintesi per la discussione, tra novembre e maggio gli appuntamenti territoriali sull’Instrumentum laboris, a fine maggio 2023 la formulazione delle proposte per il Libro sinodale che verrà discusso e approvato tra ottobre e novembre 2023.