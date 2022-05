Maltempo, forte vento e rami spezzati nella Bassa: previsto un peggioramento in tutto il Friuli

UDINE. Sono diversi, nella mattinata di sabato 28 maggio, in città e in provincia, gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile per alberi e rami spezzati dal forte vento, tegole piombate sulla strada e cartelli stradali finiti in mezzo alla carreggiata. A Udine i pompieri sono intervenuti nelle vie del Taglio e Pozzuolo.

A Cervignano, all'incrocio tra via Volta e via Galvani, un grosso ramo si è staccato da un albero. Sul posto la Protezione civile e i vigili del fuoco.

A Teor, in via Ariis, un albero è caduto su una linea telefonica. Rami sulla strada anche a Cividale. Tanti gli interventi di Messa in sicurezza anche nella zona di San Michele al Tagliamento.

Le previsioni. Su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse intermittenti, in genere moderate, localmente più abbondanti. Saranno possibili rovesci anche temporaleschi, più probabili di notte e poi di mattina su bassa pianura e costa. Soffierà bora moderata sulla pianura, sostenuta lungo la costa, forte in tarda serata a Trieste. Temperature massime in diminuzione.

Di mattina e fino al pomeriggio cielo da nuvoloso a coperto e non si esclude qualche locale debole pioggia, più probabile verso la zona montana; verso sera possibili schiarite. Soffierà bora moderata in pianura, sostenuta al mattino sulla costa, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature in ulteriore diminuzione.