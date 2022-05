Operaio muore a 54 anni ucciso da una trave mentre lavora, condannato il titolare dell’azienda

UDINE. A quattro anni e mezzo dalla morte di Daniele Zamuner, colpito da una trave in legno scagliatagli addosso da un macchinario mentre lavorava alla Zanutta, venerdì in tribunale a Treviso è arrivata la condanna per omicidio colposo e per il mancato rispetto delle nome di sicurezza del titolare dell’azienda di Casier, specializzata in arredo e prodotti per l’edilizia.

La sentenza

Lucio Zanutta è stato condannato ad un anno di reclusione - pena sospesa - mentre è stato assolto Gianluca Zanutta.