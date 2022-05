UDINE. Rami e alberi piombati pericolosamente sulle strade, tegole, pezzi di cornicioni, elementi di cantieri e lamiere volati in mezzo alla carreggiata o sulle automobili in sosta, cartelli stradali divelti, segnaletica pericolante e anche qualche allagamento.

Il maltempo, che nella giornata di sabato ha interessato tutta la regione, con forti raffiche di vento e precipitazioni sparse, anche abbondanti, non ha mancato di causare danni anche in città. Una trentina in tutto gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di via Popone.





In via Val D’Arzino, sabato pomeriggio, al parco Ardito Desio, l’area è stata messa in sicurezza dagli agenti della polizia locale e dai vigili del fuoco del comando provinciale dopo che alcune lastre di plexiglass si sono staccate, proprio a causa del vento, dalla copertura della struttura.

Rami e foglie sono finiti dentro la roggia di piazzale Chiavris e hanno intasato la griglia.

Questo ha impedito il regolare scorrimento dell'acqua, che è tracimata provocando una piccola esondazione.



Sul posto sono intervenuti, anche in questo caso, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e anche i volontari della Protezione civile, che hanno provveduto a ripristinare il regolare flusso idrico.

«La chiamata è arrivata poco prima delle 13 da parte della polizia locale – spiega il coordinatore della Protezione civile, Graziano Mestroni –. A causa del forte vento sono finiti dentro la roggia, all’altezza di piazzale Chiavris, grossi rami, foglie, pezzi di plastica, sacchetti di varie dimensioni e addirittura alcuni grossi vasi in plastica che sono volati dentro la roggia dal giardino di un’abitazione poco distante.

Tutto questo ha bloccato completamente il flusso dell’acqua. Abbiamo ripulito tutto e caricato il materiale, assieme a un operatore dell’Ideal Service, giunto subito sul posto con un mezzo. Tutta la sporcizia è stata poi smaltita nella discarica. L’intervento è durato in tutto un paio d’ore». Ci sono stati alcuni disagi, di lieve entità, anche nella zona del centro cittadino.