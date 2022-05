Rifiuta due lavori, niente più mantenimento dal padre: «Io non sono una bambocciona, lui ha distorto la storia»

«Io non sono una “bambocciona”: ho terminato gli studi con successo. Ho lavorato. Mio fratello pure. Questa storia, per come è stata raccontata, è tutta sbagliata. Mio padre? I rapporti si sono rotti nel 2017, e non per mia volontà. Non lo sento da tempo, ma di lui ricordo alcune cose chiaramente: che mi ha detto che sono la vergogna della sua vita.