Scontro tra due veicoli, automobilista incastrato nell’abitacolo: liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco

DIGNANO. Scontro frontale tra due automobili, per cause ancora da accertare, attorno alle 6 di sabato 28 maggio, lungo la strada regionale 463, a Carpacco di Dignano. Uno dei due conducenti, in seguito all'impatto tra i due mezzi, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e per farlo uscire si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con le pinze oleodinamiche.

Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita (codice giallo). Lievemente ferito l'altro conducente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco volontari di San Daniele, che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati, e i carabinieri per i rilievi. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.

Sempre poco prima delle 6 di sabato 28 maggio c'è stato un incidente stradale anche a Lignano Sabbiadoro, in via Arco del Libeccio, all'altezza della rotonda di via dei Pini. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La macchina si è cappottata. Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Latisana in condizioni serie ma non in pericolo di vita (codice giallo). Le foto si riferiscono all'incidente di San Daniele.