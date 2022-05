PORDENONE. L’appello del primario di pediatria dell’ospedale di Pordenone Roberto Dall’Amico, che attraverso i social network aveva segnalato il dramma di un ragazzo di 15 anni, in attesa di trapianto di reni, deriso e bullizzato dai compagni proprio perché ammalato, non è caduto nel vuoto.



Un’intervista dello stesso Dall’Amico al Messaggero Veneto aveva fatto emergere che il caso del quindicenne non era isolato e che anzi, negli ultimi 5 anni, c’era stata una preoccupante deriva, un cortocircuito nel rapporto fra ragazzi, scuole e famiglie, che aveva portato a un’impennata del numero di ricoveri nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli.



Alla lettura di quanto dichiarato dal professor Dall’Amico e pubblicato dal nostro giornale, il prefetto Domenico Lione ha dichiarato: «Aprirò un tavolo con i dirigenti scolastici e il Comune, questo non è un problema che può essere affrontato soltanto con le forze dell’ordine. Bisogna concertare attività sociali.

Mi occuperò personalmente di questa situazione e cercherò di capire un po’ meglio cosa risulta e cosa sta avvenendo sul nostro territorio. Concerteremo attività con le istituzioni, scuole e Comune in primis, ma anche con le associazioni private.

Si tratta di problemi di difficile approccio, situazioni che sfuggono anche alle famiglie. Dobbiamo individuare delle linee precise nella riunione con il Comune e i dirigenti scolastici, per riuscire a sensibilizzare le famiglie a prestare attenzione a quanto sta capitando a questi ragazzi.

Purtroppo è un problema sociale, è la società che cambia. Auspico di arrivare a siglare patti con le famiglie. Oltre a un tavolo sulla violenza di genere, dopo il 2 giugno, inseriremo anche questo, in prospettiva avvio del prossimo anno scolastico».



Alessandro Ciriani: «Non chiudere gli occhi è fondamentale. Occorre, però, anche una forte alleanza nel non girarsi dall’altra parte, nel dire i nomi, dobbiamo sapere dove andare a intervenire, chi sono i ragazzi al centro di questi casi, perché se no è difficile intercettare puntualmente chi ha bisogno. Noi intensificheremo le nostre azioni assieme a Prefettura, agenzie educative e scuole, ma bisogna che la gente collabori.

Dopo i furti in una scuola in città, di recente, mi dicevano “I nomi? Li savemo tutti”. Allora diteli... Non dico che ci sia omertà, ma forse si sottovaluta ciò che sta avvenendo. Costituire una rete informativa è fondamentale per capire dove e come intervenire.

Noto un aumento di maleducazione e disinvoltura di alcuni ragazzi, abbiamo un tavolo aperto coi dirigenti scolastici dal quale arrivano alcune segnalazioni, ma non bisogna fare di tutta l’erba un fascio e il tessuto generale è buono. Siamo pronti a intervenire su chi ha bisogno del nostro intervento».



La presidente della Commissione regionale pari opportunità Dusy Marcolin ha commentato: «Il bullismo è un fenomeno angosciante e non può essere sottovalutato o trattato solo laddove emergono dei casi. È anche qui una questione di educazione. Può riguardare anche i nostri figli o, peggio, potrebbero esserne addirittura protagonisti.

E dove siamo noi? Se associato alla malattia è addirittura di una crudeltà devastante. Non si dica banalmente “c'è sempre stato”, come spesso purtroppo leggiamo. Sicuramente atteggiamenti scorretti in passato li ricordiamo ma non ai livelli che registriamo oggi. Violenti per essere violenti, si filmano e si sfidano... Ci dobbiamo fermare, interrogare e intervenire tutti assieme».



