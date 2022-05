Cade con la bicicletta in una scarpata, bimbo di 10 anni in ospedale

CAVAZZO CARNICO. Un bimbo di dieci anni è caduto dalla scarpata verso il greto del fiume Tagliamento da un'altezza di circa sei metri e finisce in ospedale in condizioni non gravi. Il fatto è accaduto poco dopo le 17 di domenic 29 maggio.

Stava percorrendo assieme a un genitore un tratto della ciclabile Pioverno-Cavazzo in bicicletta quando ha perso il controllo della bici precipitando giù. Sul posto la Centrale Sores ha inviato l'elisoccorso regionale, la stazione di Udine del Soccorso Alpino Fvg, i vigili del fuoco e l'ambulanza. Il bimbo, che non ha riportato traumi gravi, è stato sistemato nella barella portantina e caricato sull'elicottero che attendeva sul greto del fiume per essere condotto all'ospedale di Tolmezzo per controlli.