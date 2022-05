Esce di strada, abbatte un palo della luce e distrugge parte di un muretto: ferito automobilista

FONTANAFREDDA. Uscito di strada con l’auto, un pensionato di Ceolini ha abbattuto un palo della luce e distrutto parte di un muro di cinta, rimanendo ferito. È successo domenica pomeriggio, 29 maggio, intorno alle 15.30, in viale Venezia a Fontanafredda. L.S., 76 anni, stava percorrendo la Pontebbana da Sacile verso Pordenone, quando per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Fontanafredda, ha perso il controllo della Volkswagen Golf, finendo nel fosso che costeggia la carreggiata.

Nella corsa ha divelto un palo dell’illuminazione pubblica, che è precipitato sul muro in cemento di un’abitazione, facendone crollare una porzione. All’incidente ha assistito un automobilista che stava sopraggiungendo nella corsia di marcia opposta: ha visto l’auto sbandare gradualmente a sinistra, fino all’impatto contro il palo. Subito sono stati mobilitati i soccorsi.

La sala operativa regionale dell’emergenza sanitaria di Palmanova (Sores) ha inviato sul posto l’ambulanza, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Fontanafredda per i rilievi e la gestione della viabilità. L’anziano è stato accompagnato in ospedale. In mattinata aveva organizzato una camminata non competitiva.