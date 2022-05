UDINE. La raccolta differenziata nel 2021 ha sfiorato il 75% con un incremento di nove punti percentuali rispetto al 2019 quando nelle strade del capoluogo c’erano ancora i cassonetti. Un incremento significativo anche se ancora lontano dall’obiettivo annunciato dell’80%.

Ma a certificare il fatto che il nuovo sistema di raccolta “Casa per casa” funziona, secondo la presidente di Net, Luisa De Marco, sono altri due dati: la riduzione del 10% dei rifiuti raccolti (meno 6.141 tonnellate) e quella dall’indifferenziato da smaltire in discarica che si è ridotto del 33%.

Leggi anche A Udine la Tari è salita dell’8,9% in quattro anni

Un calo significativo che ha consentito di contenere i costi e che anche in prospettiva, mette al riparo da possibili e incontrollati aumenti delle spese per lo smaltimento legate al fatto che le discariche con volumetrie disponibili sono sempre di meno.«I dati ambientali e analitici - sostiene De Marco - confermano la bontà del nuovo sistema. La comparazione dei dati numeri registrati nel 2021 con il Casa per casa (partito a fine 2019 soltanto nell’ex seconda circoscrizione per poi essere esteso al resto del comune nel corso del 2020) rispetto a quelli del 2019 avvalorano la scelta fatta per la gestione dei rifiuti urbani in città».E i motivi sono molteplici. «Innanzitutto, il calo generale complessivo delle tonnellate di rifiuto raccolto conferma un quasi annullamento del cosiddetto “pendolarismo dei rifiuti” dall’hinterland che per anni ha inciso negativamente sul sistema cittadino - spiega De Marco -. Poi c’è un altro aspetto rilevante che riguarda il recupero dei materiali che vengono differenziata e costituiscono una fonte di ricavo».In particolare, le frazioni differenziate conferite, sono cresciute di 435 tonnellate (+1,1%), facendo registrare in alcuni casi aumenti considerevoli. Il rifiuto organico raccolto è aumentato del 49%: «segnale evidente - dice De Marco - che con un sistema a contenitori stradale come il precedente, questa tipologia di rifiuto, finiva erroneamente nel “sacco nero” e di conseguenza nei cassonetti dell’indifferenziato anziché nel contenitore marrone».Aumenti importanti anche per gli imballaggi in “vetro/barattolame” (+16%) «che di fatto è la frazione che economicamente rende di più» e per la plastica (+7%) raccolta, un dato «comunque interessante che va ad alimentare la catena di valorizzazione dei materiali riciclabili».

In leggero calo (1%) la carta/cartone mentre il “verde da sfalci e piccole potature” è crollato del 29%.

Contestualmente è aumentato del 17% il quantitativo di rifiuti conferito dagli utenti nei due centri di raccolta comunali, aperti 7 giorni su 7, che vengono considerati fondamentali in supporto a un sistema di raccolta domiciliare spinto come il Casa per casa. Il trend della differenziata è confermato anche nei primi 4 mesi di quest’anno con una percentuale del 73,45%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA