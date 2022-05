La Winner Plus Sistema Pordenone promossa in serie C gold: festa grande in città

PORDENONE. Al termine di una gara-3 al cardiopalmo, nella finale play-off per la promozione, la Winner Plus Sistema Pordenone ha prevalso dopo un supplementare sulla Calligaris Corno di Rosazzo per 75-63 garantendosi l'accesso alla serie C Gold.

PalaCrisafulli in festa, con un migliaio di tifosi, per il primo passo verso l'auspicata resurrezione della pallacanestro nella città del Noncello.

Sistema-Corno 75-63 dopo 1ts (16-16, 32-34, 44-45, 57-57)

SISTEMA WINNER PLUS PORDENONE Michelin 2, Baraschi 5, Romanin 5, Abramo, Nobile, Gaiot, Cresnar 8, Colamarino 18, Mandic 24, Varuzza 6, Altieri. All. Starnoni.

CALLIGARIS CORNO Petronio 13, Floreani 18, Zacchetti 2, Licen 6, Sandrin, Luis 11, Malisan 4, Baldin 5, Poboni, Gasparini 4. All. Beretta.

ARBITRI Balducci di Valvasone e Penzo di Trieste.

NOTE Tiri liberi: Sistema 12/18, Corno 9/18. Da tre punti: Sistema 7/28, Corno 4/26. Espulsi Petronio e Baraschi.