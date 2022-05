A Lignano la mareggiata ha eroso l’arenile, a Riviera le piscine delle terme svuotate dalla sabbia: i danni del maltempo in Friuli

LIGNANO. Una mareggiata, nella notte tra sabato e domenica, ha causato danni e disagi lungo tutta la spiaggia di Lignano. Sebbene non ci siano stati danni alle strutture o allagamenti nella cittadina balneare, l’arenile è stato eroso in diversi punti. Problemi anche a Lignano Riviera, dove una notevole quantità di sabbia è finita dentro le piscine del parco termale, che sono state svuotate per poterle ripulire.