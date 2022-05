Maltempo, mareggiata a Lignano: erosa una parte di spiaggia

Ora i concessionari saranno costretti a un lavoro inteso per sistemare la spiaggia in occasione delle prossime festività di Pentecoste. Danni anche a Udine

UDINE. Ancora interventi per il maltempo, nella mattinata di domenica 29 maggio, in alcuni comuni della provincia di Udine.

Nel capoluogo friulano, in via Basaldella, un albero è caduto in una roggia. Rami e alberi pericolanti anche a Prepotto, in località Bucovizza.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile per la messa in sicurezza.

A Lignano, invece, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio, c'è stata una mareggiata. I danni non sono stati particolarmente ingenti, ma i disagi non mancano.

"Le forti raffiche di Bora - spiega il vicesindaco, Alessandro Marosa - hanno provocato un'erosione del litorale e il sollevamento di cordoni dunosi lungo tutto l'arenile di Lignano. I concessionari, nei prossimi giorni, saranno costretti a un lavoro inteso per sistemare la spiaggia in occasione delle prossime festività di Pentecoste e del ponte del 2 giugno. I danni sono fortunatamente contenuti ma il disagio indubbiamente c'è stato. È stato eroso qualche metro cubo di sabbia, che ora sarà necessario ripristinare".