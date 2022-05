“Quattro ristoranti” di Borghese arriva a Grado: protagonista il boreto

GRADO. Andrà in onda domenica sera su Sky Uno la puntata su Grado della trasmissione “Quattro Ristoranti” condotta da Alessandro Borghese.

La registrazione è avvenuta a luglio dello scorso anno ma per esigenze di palinsesto e anche per le richieste fatte dagli operatori turistici locali sala trasmessa solo domenica 29 maggio.

È evidente che in questo periodo la trasmissione diventa, a livello promozionale, molto più accattivante rispetto ai mesi invernali. La puntata sarà trasmessa alle 21.15 su Sky Uno e poi ripetuta alle 23.35, ma ci saranno altre repliche per passare poi anche in un altro canale televisivo.

La presenza di Borghese del luglio dello scorso anno aveva attirato grande attenzione, poiché si tratta di un personaggio molto amato dalla gente. E come sempre il conduttore televisivo era stato disponibile con tutti, facendosi fotografare e scambiando anche della battute.

Era già stato a Grado anni prima per una lezione di cucina, ma da allora a oggi la sua popolarità è aumentata. A differenza della prima volta, quando vide poco o niente dell’isola, questa volta Borghese ha girato in lungo e in largo e non solamente a Grado ma anche in laguna.

Infatti, a contendersi la palma di miglior ristorante fra i quattro in gara ci sono la Trattoria Ai Ciodi dell’Isola di Anfora, il Pontil de Tripoli dell’Isola della Schiusa, Alla Vecchia Marina in pieno centro storico e Alla Diga dell’Hotel Villa Marin lungo la passeggiata a mare.

Una scelta dettata dal fatto che il tema della puntata è stato quello della cucina lagunare. Poi come al solito c’è anche un bonus speciale, come da trasmissione, che il conduttore assegna al ristorante che a suo insindacabile giudizio è risultato il migliore su uno specifico tema.

E quale tema poteva essere scelto per Grado se non la pietanza caratteristica dell’isola, il boreto, particolare piatto di pesce ideato ancor prima della scoperta dell’America dai pescatori che vivevano stabilmente in laguna.

Indipendentemente dal vincitore, per l’isola si tratta di una bella pubblicità e se proprio recentemente, intervistato da una testata nazionale, Borghese ha segnalato fra i luoghi d’Italia che l’hanno più colpito Alghero e Grado, indubbiamente vuol dire anche che, al di là del centro storico, del porto, della laguna, delle spiagge, l’accoglienza ricevuta è stata calorosa e ciò che ha degustato è stato, al di là della classifica (sempre influenzata dai voti dati anche dagli stessi ristoratori in gara), d’alto livello e forse anche poco conosciuto o assaggiato per la prima volta.