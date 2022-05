Un rogo distrugge il mantello della Madonna: era stato cucito dai volontari con i 608 lembi donati dai fedeli

CORDENONS. Era il frutto di un lungo lavoro dei fedeli, con più di 600 lembi cuciti a mano: il manto della Madonna, indossato oggi, domenica 29 maggio, in occasione della Festa di Maria Madre della vita, ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

Il mantello era stato prima benedetto e poi agganciato alla statua della Vergine nella chiesa di Villa D’arco prima della processione. L’incendio, secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato all’ora di pranzo. A spegnere le fiamme con gli estintori sono stati alcuni fedeli.

L’iniziativa di tre volontarie

Il Manto della misericordia per la statua della Madonna della vita della chiesa di Villa d’Arco, iniziativa promossa dal consiglio pastorale della parrocchia di Santa Giovanna d’Arco, in queste settimane aveva preso forma tra le mani di tre volontarie, Roberta Ornella, Belinda Sacilotto e Rosalba Fornasari.

Le donne hanno cucito insieme ben 608 tessere di tessuto appartenenti ad altrettanti fedeli: le hanno consegnate singoli, famiglie, gruppi, associazioni e scolaresche, ciascuno con una preghiera personale per Maria.

Le tessere rappresentano vestiti da sposa, abiti da lavoro, abiti da bambino, tovaglie: sono cioè “pezzi di vita” che cuciti insieme sono andati a formare 3 metri e 30 centimetri di sottomanto per il manto che domenica sarà posto sul capo della statua della Madonna. Con questo mantello la statua sarà portata in processione per le vie del paese.