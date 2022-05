Zoppola fucina di rugbisti: Damiano Borean conquista il tricolore, Aura Muzzo si arrende solo in finale per lo scudetto

Zoppola fucina di rugbisti di altissimo livello: Damiano Borean e Aura Muzzo, entrambi originari del comune alle porte di Pordenone, hanno giocato le finali dei massimi campionati maschile e femminile rispettivamente con le maglie di Petrarca Padova e Villorba, gare disputate allo stadio Lanfranchi di Parma.

Damiano Borean, classe 1997, ruolo pilone sinistro, ha disputato la finale scudetto maschile vinta per 19 a 6 contro il Rovigo entrando nel secondo tempo, proprio nel momento in cui la squadra è rimasta in inferiorità numerica: è stato determinante nel sostenere la mischia, dove la forza, anche mentale, è essenziale.

