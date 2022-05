Ha 20 anni ed è di Porpetto la vicecampionessa del mondo di danza del ventre

PORPETTO. La porpettese Jennifer Sdrigotti si è aggiudicata a Pola, in Croazia, il titolo di vicecampionessa del mondo di danza del ventre.

Jennifer, che ha 20 anni, si è esibita sulla coreografia preparata per lei dall'insegnante russa Anna Balabanova, con la quale ha studiato on line in questi mesi di preparazione al Campionato del mondo, arrivando seconda nelle categorie Bellydance classic adulti e Bellydance folk adulti.

A portarla a questa specialità è stato un viaggio studio al Cairo, in Egitto, dove ci sono le migliori scuole. “Da allora non ho mai smesso di danzare", ha confidato.