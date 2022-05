Imprenditore e uomo di sport: morto a 65 anni Terenzio Del Sal

CASTIONS DI STRADA. Il mondo imprenditoriale e sportivo piange Terenzio Del Sal, mancato per malattia a 65 anni. Residente a Morsano di Strada, impegnato anche nel sociale a favore delle comunità, era il titolare di Edilpitture Del Sal, importante azienda che si occupa anche di manutenzioni e ristrutturazioni, con sede a Castions.

Terenzio, che aveva iniziato giovanissimo a lavorare nel settore, condivideva l’attività in questi ultimi anni con i figli Andrea, che abita a Gonars, e Luca. «Un padre di famiglia e un lavoratore instancabile, è stato un esempio di vita» per i figli, che lo piangono assieme alla moglie Lidia.

Il tempo libero Del Sal lo dedicava al calcio. Dopo aver giocato a livello dilettantistico nelle squadre della zona, Terenzio partecipava da molti anni alla attività del Circolo sportivo Sergio Manente, il quale, a livello amatoriale, riunisce vari soci con spirito ludico-aggregativo nell’ambito del gioco del calcio, non senza attenzione per la solidarietà. Fondato dal mitico Sergio Manente e da ex giocatori dell’Udinese che si trovano sui campi verdi il martedì e il venerdì sera, il circolo devolve ogni anno una quota a numerosi enti assistenziali.

Uildm (Lotta alla distrofia muscolare), Pro Senectute, La nostra famiglia, le comunità di don De Roja, “Piergiorgio”, Rinascita Tolmezzo ed Emet, associazione Fabiola Onlus, gruppo sportivo Osuf, Paraplegici Fvg e altri: sono questi i destinatari dei benefici erogati a favore di chi sta peggio. «Tutti i soci – così lo salutano gli amici del circolo – sono vicini alla moglie Lidia e ai figli in questo triste momento e augurano a Terenzio di scalpitare ancora nei verdi prati dell’aldilà. Mandi Re Leone».

Del Sal era stato anche dirigente dell’Asd Castionese. Il dispiacere è grande non solo fra le maestranze della Edilpitture, ma anche fra i clienti di tante località friulane dove la società ha operato negli anni. Il cordoglio dei concittadini nelle parole del sindaco di Castions di Strada, Ivan Petrucco: «Con infinita tristezza saluto oggi Terenzio Del Sal, molto conosciuto nella nostra comunità non soltanto per essere stato un capace imprenditore, ma anche per l’impegno che ha dimostrato negli anni nelle attività sociali del paese, in particolar modo come dirigente sportivo della Castionese. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia».

I funerali saranno celebrati mercoledì 1° giugno, alle 15, nella chiesa chiesa parrocchiale di Morsano.

Saranno in moltissimi, amici e colleghi del mondo imprenditoriale e sportivo a stringersi a Lidia, Luca e Andrea e ai parenti per fare coraggio ed esprimere sentimenti di stima verso Terenzio, mentre il celebrante guiderà l’assemblea per la preghiera di conforto nella fede. Un imprenditore impegnato, Del Sal, che resterà nel ricordo di tanti.