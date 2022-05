Cade con la bicicletta, bambino di 11 anni trasportato in ospedale

MALBORGHETTO. Un bambino di 11 anni, nella prima serata di martedì 31 maggio, per cause da accertare ha perso l'equilibrio ed è caduto con la bicicletta. È successo a Ugovizza, lungo una pista ciclabile. Il minore è stato subito soccorso dai genitori, che hanno provveduto ad allertare il 118, con la centrale Sores di Palmanova che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del 118.

L'undicenne, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, un trauma facciale e una ferita al braccio, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in condizioni serie. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.