LIGNANO. Se il calcio a 5 continua a essere una passione per tantissimi amanti del pallone, in alcuni casi questo svago si trasforma in veri e propri eventi di livello nazionale, magari anche con scopi benefici.

È il caso della “3 giorni” sportiva del Credito cooperativo, che ha ospitato la 18ª edizione del torneo di calcio a 5, approdato quest’anno a Lignano Sabbiadoro.