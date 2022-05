L’auto sbanda e finisce fuori strada, rovesciandosi su un fianco: ferito il conducente

BASILIANO. L’auto che sbanda e finisce fuori strada. Una dinamica ancora da accertare quella che ha originato l’incidente verificatosi attorno alle 22 di martedì 31 maggio lungo via Pontebbana, a Basiliano.

Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo che, una volta fuori controllo, è finito fuori strada, rovesciandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

La persona che si trovava al volante dell'auto è stata trasportata all'ospedale per gli accertamenti del caso: non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.