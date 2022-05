La denuncia di un’imprenditrice: «Dopo il ricovero in ospedale non ho più trovato portafogli, cellulare, occhiali e un giaccone per un valore di migliaia di euro»

UDINE. «Sono stata ricoverata al pronto soccorso Covid lo scorso 25 gennaio. Sono arrivata in ospedale in stato di semi incoscienza. Dopo un po’ ho avuto una crisi e, visto che il personale non aveva tirato su le sponde del letto, sono caduta a terra, battendo la testa e procurandomi altri traumi.

E quando, due giorni dopo, mi hanno dimessa erano sparite tutte le mie cose: uno zainetto in pelle con dentro Iphone, Ipad, auricolari, portafoglio, documenti, denaro contante, più paia di occhiali, chiavi, nonché un maglione, un giaccone di piumino e altro ancora per un valore complessivo di diverse migliaia di euro».