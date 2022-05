Primo caso di vaiolo delle scimmie in Fvg, dove è stato identificato e cosa sappiamo finora

GORIZIA. Il virus del vaiolo delle scimmie arriva anche in Friuli Venezia Giulia. Un ceppo del Monkeypox è stato identificato in campioni di materiale biologico di un uomo di 33 anni della provincia di Gorizia, che è comunque in buone condizioni di salute. A informare di questo primo caso è il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi.

Nei giorni scorsi il virus era stato individuato nella vicina Slovenia in un paziente maschio, di mezza età, rientrato da un viaggio alla Canarie con i sintomi della malattia e successiva conferma dell’Istituto nazionale di salute pubblica.