Tornano i treni per le bici e aumentano le località di mare: dal 12 giugno la nuova offerta estiva di Trenitalia

C’è anche la proposta Italia in tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro

UDINE. Dai pendolari al tempo libero, arrivano conferme: potenziamenti e novità per la rete di Trenitalia in Friuli Venezia Giulia. L’amministratore delegato Luigi Corradi ha presentato la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo Fs e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

In regione è confermata l’attuale offerta ferroviaria per Regionali, Frecce e Intercity. Viene potenziato il servizio nelle fasce orarie pendolari dal lunedì al venerdì grazie a tre treni regionali che circoleranno anche per l’intero periodo estivo: Udine 7.00 - Trieste Centrale 8.09, Trieste Centrale 17.28 - Udine 18.52 e Trieste Centrale 17.58 - Udine 19.09 - Venezia 20.59. Per il tempo libero sono confermati i servizi a favore del cicloturismo con “Alpe Adria Line” sulla linea Trieste-Udine-Tarvisio, fino a 16 collegamenti al giorno nei week-end, oltre 30 posti bici, con fermate a Palmanova, Gorizia e Venzone e il “Trenobici delle lagune” fra Trieste e Venezia, fino a 12 collegamenti al giorno, grazie a una carrozza attrezzata al trasporto di 64 biciclette, con fermate a Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà.

Confermati, poi, tutti i servizi intermodali: “Lignano Link” treno+bus per raggiungere le spiagge di Lignano dalla stazione di Latisana; “Muggia Link” il nuovo collegamento treno+motonave e il servizio combinato con i treni Fuc per raggiungere Cividale da Udine. Tutti i Regionali e la maggior parte delle Frecce e Intercity fermeranno a Trieste Airport, l’hub trasportistico a servizio dell’aeroporto.

Per chi desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro (15 per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 euro (25 per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). Infine, Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: dall’1 luglio al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana.