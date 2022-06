I concerti in Friuli Venezia Giulia 2022: gli artisti, le date e tutte le informazioni utili nella mappa interattiva

UDINE. «E poi c'è questa cosa che ci carica. E si chiama musica». Le parole sono di Jovanotti e noi le prendiamo per raccontare l’estate dei concerti del Friuli Venezia Giulia. Lui, che ha scelto Lignano Sabbiadoro per la data zero (in realtà doppia data, il 2 e il 3 luglio) del suo tour estivo 2022. Ci carica, sì. E ci unisce. Che non è poco, dopo anni di distanze imposte dal Covid.

È una ripartenza, in fondo anche per lo Spettacolo. Quello con la "s" maiuscola, fatto di artisti, staff e organizzatori. Il Fvg ha deciso di puntare sui concerti. Sarà una lunga estate di eventi, dalla montagna al mare passando per le città capoluogo con un calendario di oltre 50 appuntamenti.



Abbiamo preparato per voi una mappa interattiva.

Come funziona? Da computer basta cliccare sui mesi e selezionare l’artista. Si aprirà la scheda con tutte le informazioni utili: dove si terrà il concerto, l’orario e dove reperire più informazioni o comprare i biglietti.



Da cellulare cambia solo la visualizzazione. Si seleziona il mese e poi in basso l'artista. Per tornare indietro basta cliccare sulla x in alto a destra

UDINE » TUTTI GLI EVENTI Partiamo da Udine con Steve Vai (1 luglio), Francesco Gabbani (2 luglio), Ernia (6 luglio), Al Di Meola (13 luglio), Jethro Tull (13 luglio), Snarky Puppy (16 luglio), Alan Stivell (16 luglio), Steve Hackett (26 luglio), Ermal Meta (3 agosto), Ruggiero dei Timidi (7 agosto) Giovanni Allevi (11 agosto), Bresh Udine (23 agosto), Madman (27 agosto), James Morrison (2 settembre).

PALMANOVA A Palmanova sono 7 i concerti in programma: Zucchero (7 luglio), Gogol Bordello (9 luglio), Mamma Mia! (16 e 17 luglio), Il Volo (21 luglio), Venditti&De Gregori (24 luglio), Ben Harper& The Innocent Criminals (2 agosto), Elisa (4 agosto).

PORDENONE E AVIANO Cinque gli eventi al parco del San Valentino a Pordenone: Gemitaiz (30 giugno), Sangiovanni (7 luglio), Villabanks (9 luglio), Mahmood (11 luglio), Fabri Fibra (16 luglio). I Fast animals and slow kids si esibiranno a Giais di Aviano il 24 luglio.

MAJANO Animeranno il festival di Majano Bob Sinclar (2 giugno), Marracash (23 luglio) Litfiba (30 luglio), Rkomi (5 agosto), European Pink Floyd Experience (10 agosto), Caparezza (13 agosto), Pink Sonic (14 agosto).

GRADO A Grado arriveranno Madame (14 luglio), Umberto Tozzi (17 luglio), Carmen Consoli (20 luglio), Alice (27 luglio), Max Gazzè (6 agosto)

LIGNANO A Lignano si parte con Cesare Cremonini (9 giugno) per poi proseguire con i Maneskin (23 giugno), Neri Marcorè: "Le mie canzoni altrui" (9 luglio), Noemi (26 luglio), The magic of Abba (28 luglio), Capo Plaza (2 agosto), Fiorella Mannoia (8 agosto) Paolo Belli & Big Band (10 agosto), Morricone, La Musica, Il Cinema” in collaborazione con Roberto Fabbriciani, Susanna Rigacci e Fvg Orchestra, (13 agosto), Irene Grandi (12 agosto), Cosmo (19 agosto) Eugenio in Via Di Gioia (20 agosto), Coez (21 agosto), gli Psicologi (26 agosto), Drusilla Foer (27 agosto).

TARVISIO A Tarvisio, al No Borders Music Festival, sono attesi Tommaso Paradiso (23 luglio), Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini (24 luglio), Brunori Sas (31 luglio), Clementine (6 agosto).

VILLA MANIN Villa Manin, a Codroipo, diventerà il palcoscenico per Marco Mengoni (14 giugno), Notre Dame de Paris (9-10 luglio), Irama (12 luglio), Blanco (15 luglio), Ninja - Hell's Race (3 settembre).

Dopo oltre un anno di distanziamento sociale e restrizioni, c’è voglia di riappropriarsi di spazi di vita “normali”. Come annunciato, quindi, ce n’è per tutti i gusti: musica leggera italiana, virtuosismi, festival Gen Z, opera, pop internazionale. Oltre alla mappa, qui potete trovare un primo calendario di appuntamenti per chi vuole tornare a vivere l’emozione di un concerto dal vivo. Sono state tantissime le persone che hanno atteso questo momento. Per loro, tecnici, attrezzisti, e tutte le maestranze è stato un periodo di stop forzato.

