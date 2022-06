Ditta rompe una tubatura, abitazioni senz’acqua per ore

POZZUOLO. Abitazioni senz’acqua per diverse ore – almeno cinque – a Cargnacco e Terenzano a causa della rottura di una tubatura della conduttura idrica. A procurare l’importante danno è stata una ditta che si stava occupando dell’allacciamento del gas di una palazzina di nuova costruzione vicino a piazza Terenzio e che ha involontariamente perforato il tubo.

Si tratta della rete adduttrice, ossia la condotta idrica principale con, quindi, conseguenze più gravi. I tecnici del Cafc, infatti, hanno lavorato a lungo prima di riuscire a sistemare il danno e tornare ad assicurare il servizio idrico alla popolazione rimasta senza.

«L’incidente è accaduto mercoledì 1 giugno, attorno alle 14, quando – spiega il sindaco Denis Lodolo – gli operai impegnati nel collegamento del gas di una nuova palazzina vicino al cortile della canonica, in piazza Terenzo, hanno per errore rotto la tubatura principale dell’acqua tanto che per la pressione il getto è arrivato a una decina di metri di altezza. Tutta Cargnacco e Terenzano sono rimaste senz’acqua fino a sera prima che il Cafc riuscisse a sistemare tutto».

Il Cafc, sottolinea Lodolo, è stato subito attivato ed è prontamente intervenuto riparando il grosso danno che si era creato. Soltanto in serata i residenti, un po’ alla volta, hanno potuto contare sul ripristino del servizio.