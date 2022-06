Niente mascherine per i bambini che partecipano ai centri estivi in Fvg

UDINE. Niente mascherine per i bambini che parteciperanno ai centri estivi in Friuli Venezia Giulia. A darne notizia è la Regione dopo un confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza.



Ieri intanto è stato pubblicato sul sito della Regione l’aggiornamento delle indicazioni operative rivolto agli enti pubblici e privati che gestiranno sul territorio, in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, i centri estivi per i bimbi da 3 a 14 anni. Un insieme di istruzioni in vigore per tutta l’estate (fatte salve nuove disposizioni del Governo), per l’organizzazione delle attività che tiene conto delle necessità legate alla pandemia da Covid-19 e finalizzato alla riduzione del rischio di contagio.

Le novità

Sono più necessari i gruppi bolla separati. Si potrà quindi organizzare momenti di socializzazione e relazione in presenza durante il centro estivo evitando assembramenti. Sarà possibile fare le gite, addio alle stoviglie monouso per il pranzo e non sarà più obbligatorio misurare la temperatura in ingresso e nemmeno organizzare entrate, percorsi e orari differenziati per l'accoglienza dei bambini. Restano in vigore tutte le misure igienico-sanitarie, oramai consolidate, tra cui l'adeguata aereazione dei locali e l'igiene delle mani. A disposizione di tutti ci dovranno essere gel disinfettanti.



La dote della Regione

C’è anche la dote dalla Regione, assegno fino a 800 euro per ogni famiglia. L’entità della Dote varierà in base al numero di figli e agli anni di residenza in Friuli Venezia Giulia. Il contributo dovrebbe valere 400 euro all’anno per ciascun figlio, dimezzati in caso di residenza inferiore ai 5 anni. In caso di disabilità la somma viene aumentata di 100 euro. La Omnibus servirà a recepire alcuni ritocchi tecnici, specificando che per accedere al bonus bisognerà presentare l’Isee aggiornato all’anno in corso. L’aggiunta entrerà in legge a fine mese, dopodiché si potrà scrivere il regolamento.

Da luglio le famiglie potranno chiedere la copertura della spesa per i centri estivi, con meccanismo analogo al precedente sistema, che fissò a inizio settembre la procedura online per la domanda di beneficio. La Dote famiglia funzionerà in modo analogo, attraverso un portale web, dove dovranno essere caricate le fatture dei centri estivi. Per accedervi bisognerà possedere l’identità digitale Spid. Bisognerà inoltre essere dotati della Carta Famiglia: chi non la possiede, potrà fare domanda online già a partire da ora.

A luglio sarà poi attivato il portale dove andranno inserite le ricevute fino al raggiungimento del tetto di 400 euro per ogni figlio: sarà possibile inoltrare una sola domanda all’anno per spese sostenute da gennaio a dicembre 2022. Non si tratta di un “clic day”: la pratica potrà essere attivata in ogni momento e verrà evasa entro un paio di mesi.

Il fondo personale potrà essere impiegato anche per altri scopi: per alleviare ad esempio la spesa della babysitter, delle ripetizioni o della società sportiva.

La Dote famiglia sarà riconosciuta dalla nascita al compimento dei 18 anni del figlio, per tutti i nuclei con un indicatore Isee inferiore ai 30 mila euro e una residenza in Friuli Venezia Giulia di almeno 24 mesi.

