UDINE. Nuovo sopralluogo nel condominio di via della Valle, al civico 4, nella mattinata di mercoledì 1 giugno. Gli investigatori della Squadra mobile, assieme ai colleghi della Scientifica, sono entrati in un appartamento disabitato adiacente a quello di Vincenzo Paglialonga, il 41enne al momento unico indagato per l’accoltellamento di Lauretta Toffoli, la 74enne vicina di casa uccisa nella notte tra il 6 e il 7 maggio.