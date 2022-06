Scontro tra due auto: una si capovolge, ferita una persona

AZZANO. Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 13 di mercoledì 1° giugno in via Pedrina ad Azzano Decimo. Il sinistro ha coinvolto due auto: un impatto piuttosto violento che non ha avuto gravi conseguenze.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in elicottero a Udine, dove è stata affidata alle cure dei medici. Si trovava all’interno di una delle due auto, che ha finito la sua corsa capovolgendosi.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente che contribuiranno a definire la dinamica, la polizia locale di Azzano Decimo.