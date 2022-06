Alpini, le molestie a Rimini e l’adunata in Friuli nel 2023: le polemiche spaccano il Consiglio comunale di Udine

UDINE. Nulla da fare. Il consiglio comunale non è riuscito a convergere su una mozione unitaria per dimostrare il proprio sostegno non solo alle ragazze vittime delle presunte violenze all’adunata di Rimini, ma anche all’Associazione nazionale alpini in vista dell’appuntamento clou del 2023, l’adunata, in programma proprio a Udine.

Anzi, il tema che avrebbe potuto smussare le divergenze tra maggioranza e opposizione, ha finito con l’esacerbare gli animi, con scontri verbali a tratti veementi tra Paolo Pizzocaro (Misto) e Alessandro Venanzi (Pd).

