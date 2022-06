Cade sul motoscafo e batte la testa: trasportata in elicottero all’ospedale

Nel momento in cui stava per scendere a terra, all’isola-santuario di Barbana, una donna è scivolata sul proprio motoscafo dove si trovava assieme al marito, e ha battuto violentemente la testa perdendo i sensi.

La donna, residente nella Bassa friulana, è stata portata all’ospedale di Udine con l’elicottero del 118. La coppia era arrivata nell’isola a bordo di un motoscafo privato. Il fatto è accaduto attorno alle 14 di giovedì 2 giugno.

La scelta dell’intervento diretto dell’elisoccorso, con la sola mobilitazione degli operatori del 118, ha consentito la massima rapidità per la presa in carico della paziente. Far intervenire i vigili del fuoco, che sarebbero dovuti arrivare a Grado partendo dalla sede di Monfalcone (come prevede il protocollo), per provvedere al trasporto dei sanitari all’isola-santuario, avrebbe sicuramente comportato tempi ben maggiori.