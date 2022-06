Ferito a un ginocchio lungo il sentiero, i soccorritori lo rintracciano grazie al sistema Georesq

L’escursionista si trovava lungo la via che scende tra la Forca del Cristo e Amaro, sotto il Monte Amariana

AMARO. Un uomo di Trieste del 1958 ha chiamato il Nue112 per essersi procurato una distorsione al ginocchio lungo il sentiero che scende tra la Forca del Cristo e Amaro sotto il Monte Amariana.

L'uomo, che era in escursione da solo, è stato subito individuato grazie all'applicazione Georesq che aveva sul proprio telefono. Cinque tecnici della stazione di Forni Avoltri assieme alla Guardia di Finanza si sono portati con il furgone in quota e lo hanno raggiunto, scortandolo poi al Pronto Soccorso per controlli.