Del PagoPa ci eravamo occupati qualche settimana fa. Il nuovo sistema di pagamento elettronico per espletare le pratiche burocratiche a distanza di mesi presenta ancora qualche pecca.

Il contesto è quello del rinnovo della patente, preceduto dalla visita. Perché può accadere che, a seguito della visita medica, la commissione non ritenga di rinnovare il documento. Non essendo superata la prova, dunque, il pagamento non è dovuto.