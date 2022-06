Perde il controllo dell’auto che finisce fuori strada: ferita una donna

MAJANO. Incidente, attorno alle 21.15 di giovedì 2 giugno, all'incrocio tra via Osoppo e via Julia, nel comune di Majano, all'altezza della trattoria Da Gardo. Per cause ancora da accertare la conducente di un'automobile, una donna residente a Treppo, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, con un'ambulanza e anche l'elicottero del 118, i vigili del fuoco volontari di San Daniele e i carabinieri della stazione di Feletto Umberto. La conducente, che ha riportato ferite e contusioni, è stata trasportata all'ospedale. Non è in pericolo di vita.