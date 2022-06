Si lancia con il paracadute dal monte Cimone, poi scompare: ricerche sospese per il maltempo

Un base jumper straniero di 35 anni non è mai arrivato al punto di atterraggio

CHIUSAFORTE. L’allarme è scattato poco dopo le 15 di giovedì 2 giugno, quando un “base jumper” di nazionalità straniera, dopo il lancio, non ha dato più notizie di sè.

L'uomo, 35 anni, aveva programmato un lancio dal monte Cimone (Alpi Giulie occidentali), ma non è rientrato al punto previsto di atterraggio, dove era atteso. Contattato il Soccorso alpino, con le stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil e la Guardia di finanza di Sella Nevea: ilo personale si è quindi messo a disposizione dell'elicottero della Protezione civile, che si è alzato in volo per una ricognizione dall'alto sui versanti del monte Cimone.

Grazie ad informazioni raccolte da altri praticanti di questa disciplina sportiva estrema si è riusciti a circoscrivere l'area da perlustrare finché è stato fatto un avvistamento in un canale molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz, sui versanti rivolti a meridione di queste montagne.

È stato a quel punto attivato l'elisoccorso regionale, ma nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e ad individuare un punto per calare gli equipaggi anche perché c'è stato un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le operazioni verranno nuovamente tentate nella mattinata di venerdì 3 giugno, alle prima luci.