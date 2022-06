UDINE. Un incendio divampato in via Monte Sei Busi ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per oltre tre ore, dalle 22.40, fino a circa le due. È andata a fuoco una catasta di materiali vari.

Sul posto più squadre di pompieri, un’autobotte e un escavatore cingolato per le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, in modo da evitare la formazione di nuovi focolai.

Le cause dell’incendio, segnalato alla centrale del 112 da numerosi cittadini, sono ancora in fase di accertamento.

A metà marzo c’era stato un altro rogo in via Monte Sei Busi: una colonna di fumo e fiamme era visibile a chilometri di distanza.