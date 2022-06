Esce di strada con la moto ed è sbalzato a diversi metri di distanza: automobilisti di passaggio chiamano i soccorsi

OVARO. Incidente, attorno alle 10.45 di venerdì 3 giugno, nel comune di Ovaro. È successo lungo la strada regionale 355, in un tratto rettilineo all'altezza della frazione di Muina.

Un motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato ferite in diverse parti del corpo.

Immediata, da parte di alcuni automobilisti di passaggio, la chiamata ai soccorsi. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118.

Il ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.