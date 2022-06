PORDENONE. Vincere a 67 anni l’Ambassador Small Tour sui terreni del prestigioso Csio Roma 2022, in occasione del concorso equestre di Piazza di Siena. Un sogno che s’è avverato per Valerio Pontarolo, costruttore pordenonese ex presidente regionale della categoria, attuale presidente del Polo tecnologico di Pordenone e nel tempo libero cavaliere di salto ostacoli in forze all’equitazione del Fvg.

Pontarolo fa il modesto e ama definirsi un cavaliere amatoriale, ma i risultati dicono il contrario.