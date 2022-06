Calciatore e studente modello, trovato morto in casa a 25 anni

SAN GIOVANNI AL NATISONE. È stato trovato morto nella sua abitazione a Bolzano di San Giovanni al Natisone, nella giornata di giovedì 2 giugno, Giacomo Gorenszach, 25 anni, originario di Azzida di San Pietro al Natisone.

Ex allievo dell’istituto tecnico economico “Paolino d’Aquileia” di Cividale e operante nel settore tecnico in un’azienda udinese, Giacomo – che lascia i genitori e la compagna – era uno dei fiori all’occhiello della squadra di calcio Serenissima di Pradamano, ora sotto choc – come l’intera comunità valligiana e quella in cui il ragazzo aveva scelto di risiedere – per la tragica perdita.