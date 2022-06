Politico raffinato e uomo di stile, fece da “chioccia” all’amico Sergio Mattarella

UDINE. «Piergiorgio fece da chioccia in parlamento all’allora neodeputato Sergio Mattarella, accompagnandolo nella conoscenza dei meccanismi del palazzo. Era il 1983». Un aneddoto riportato alla luce da Ivano Strizzolo, che ricorda l’incontro tra Mattarella, nel frattempo divenuto Capo dello Stato, e Bressani nel 2017 a Udine, in occasione dei 40 anni dell’università. «Bressani è stato uno dei grandi personaggi della Dc non solo per il Friuli, ma anche a livello nazionale.